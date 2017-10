Permis : vous pouvez bel et bien perdre tous vos points sans prendre le volant

La constatation d'une infraction par le biais d'un radar automatique donne lieu à l'émission d'un avis de contravention qui sera adressé au titulaire du certificat d'immatriculation. Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et son décret du 28 décembre 2016, les infractions pouvant être constatées par le biais de radars automatisés sont bien plus nombreuses qu'auparavant : défaut de port de la ceinture, usage du téléphone portable tenu en main, circulation, arrêt ou stationnement sur bande d'arrêt d'urgence, chevauchement et franchissement de lignes continues, non respect des règles de dépassement, non respect des sas vélos, défaut de port du casque. Ces infractions s'ajoutent à celles qui pouvaient déjà être constatées par radars automatiques : non respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules (stop ou feu rouge), non respect des vitesses maximales autorisées, non respect des distances de sécurité entre les véhicules et usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (voies de bus par exemple).





Autant d'infractions, qui peuvent coûter au propriétaire du véhicule de précieux points alors même qu'il n'était pas au volant au moment des faits. Le paiement d'un avis de contravention entraîne un retrait de points sur le capital du conducteur qui est mentionné en premier sur la carte grise ou désormais le certificat d'immatriculation.





En présence de deux co-titulaires sur ce document, le paiement, sans autre démarche, de l'amende par le deuxième titulaire entraînera un retrait de point pour... le premier. Pour ces avis de contravention, si le deuxième titulaire a commis l'infraction et si le premier titulaire ne souhaite pas perdre ses points, l'avis de contravention devra être contesté. Le second titulaire pourra alors être désigné comme véritable auteur de l'infraction.