Peut-on vraiment perdre des points de permis à vélo ?

Si les forces de l’ordre peuvent parfois faire preuve de tolérance à l’égard d’un cycliste, les verbalisations s’avèrent beaucoup plus fréquentes que par le passé. L’arrivée des vélos en libre-service dans les grandes agglomérations n’y est sans doute pas étrangère, et recevoir un avis de contravention pour un franchissement d’un feu rouge à vélo n’est plus aujourd’hui exceptionnel.





Voiture ou simple vélo : le montant de l’amende sera le même. Pour ce feu rouge : 90 euros si le paiement intervient dans les 15 jours, 135 euros au-delà et même 375 euros pour l’amende forfaitaire majorée en cas d’absence de paiement dans les 45 jours (60 jours pour les paiements par internet).



Feu rouge, stop, circulation en sens interdit, oreillettes… autant d’infractions fréquemment commises par les adeptes de la petite reine à ranger dans la catégorie des contraventions de quatrième classe et qui pourraient revenir au contrevenant plus cher que le prix du vélo !