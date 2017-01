Face au risque d'arnaques, les artisans devront bientôt afficher leurs tarifs sur internet

S’ils n’ont pas de site internet, les artisans seront tout de même tenus d’être transparents et un affichage clair de leurs prix devra être disponible. L’article 3 de l'arrêté précise ainsi que "lorsque le professionnel reçoit la clientèle dans ses locaux", les informations précitées "font l'objet d'un affichage visible (…) de l'endroit où se tient la clientèle". Et si l’artisan dispose d'un accès indépendant à partir de la voie publique ou d'une vitrine, ces mêmes informations seront affichées de façon visible et lisible de l'extérieur.





Le texte prévoit par ailleurs qu'avant le lancement des travaux, les artisans devront remettre au client un document, sur "un support durable" (papier, email, clé USB, CD, DVD, carte mémoire ou disque dur, ndlr) sur lequel devront également apparaître les informations tarifaires. Ce nouveau document en fusionne deux autres qui existaient déjà auparavant : le devis et l’ordre de réparation.





Comme le rappelait récemment la Direction de la répression des fraudes (DGCCRF), l'activité de dépannage à domicile constitue l'un des premiers postes d'enregistrement de plaintes. Afin de lutter contre le phénomène, la DGCCRF a déjà mené en septembre une campagne de sensibilisation destinée à informer les consommateurs sur les pratiques de certains professionnels profitant de leur vulnérabilité pour les tromper.