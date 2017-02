Pour certains "ça fonctionne", beaucoup sont "quand même harcelés" : votre avis sur Bloctel et le démarchage téléphonique

Même son de cloche chez Laurence Tambute : "Moi, ça a parfaitement bien fonctionné, plus de démarchage, enfin", se réjouit-elle, avant de rappeler une information importante pour les utilisateurs du service : "Les gens qui s'inscrivent sur Bloctel doivent faire bien attention à ne pas divulguer leur numéro de téléphone à tout-va. Pour ce faire, il faut notamment bien cocher les cases de non-prospection sur les divers bulletins de jeux remplis, sur les jeux en ligne ou lors de souscription de contrats divers". De fait, vous pouvez encore être démarché "si vous avez communiqué de manière libre et non équivoque votre numéro afin d’être rappelé", souligne le site de Bloctel.