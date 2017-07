Pour mieux manger et aider les agriculteurs, vous êtes (globalement) prêts à mettre la main à la poche !

Mais le constat n’est pas le même partout : "Chez nous, ils (les producteurs locaux) se regroupent et vendent sans intermédiaire, mais les prix sont si élevés que je n'achète pas chez eux, c'est à ne rien comprendre", s’insurge Marie-Jeanne, avant de poursuivre : "Aux grossistes, ils vendent pour trois fois rien et en vente directe deux fois plus cher que les prix en grande surface". Un autre répondant au sondage partage cet avis :"Dans un marché ouvert uniquement aux producteurs locaux, la qualité est nettement supérieure à celle des fruits et légumes de grandes surfaces mais côté prix, bien qu'aucun intermédiaire n’intervienne, il y a peu ou pas de différence. Pourquoi ?"





Finalement, "acheter plus cher est une démarche citoyenne que je suis prête à faire si on me garantit des aliments sans pesticides et bons pour ma santé", conclut Chloé. Si globalement, vous semblez prêts à mettre le prix, vous attendez tout de même des gestes de la part du gouvernement pour venir en aide aux agriculteurs.