Jour de carence rétabli : en 2014, les fonctionnaires territoriaux avaient été plus malades qu'en 2013

Voici quelques chiffres donnés par l'étude :

⇒ 2011 (indemnisation dès le 1er jour d'absence) : 58 arrêts maladie en moyenne pour 100 agents territoriaux sur l'année

⇒ 2012 (pas d'indemnisation le 1er jour) : 49

⇒ 2013 (pas d'indemnisation le 1er jour) : 48

⇒ 2014 (indemnisation dès le 1er jour ) : 54





Autre indice, la durée moyenne d'arrêt a raccourci, passant de 23 jours en 2013 à 22 jours en 2014. Autrement dit, les agents, étant indemnisés dès le 1er jour, auraient été plus enclins à s'arrêter pour des petites durées. En outre, une précédente étude de Sofaxis avait souligné que les arrêts d'un seul jour avaient chuté de plus de 40% dans les collectivités locales et les hôpitaux en 2012, année de la mise en place du jour de carence.





D'autres raisons peuvent toutefois avoir joué sur l'absentéisme. A commencer par le vieillissement des agents territoriaux en poste. Ceux de 55 ans et plus prennent en effet deux fois plus d'arrêts que ceux de 25 à 34 ans. Et leurs arrêts durent deux fois et demie plus longtemps que ceux de leurs collègues de moins de 25 ans.