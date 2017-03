Préparez vous à une nouvelle hausse du prix du passe Navigo

Parmi les "gros défis" à venir, Valérie Pécresse, la présidente LR de la région, a cité les 707 rames à remplacer ou à rénover d'ici 2021, les 1000 bus neufs à mettre en service), le déploiement du wifi et de la 4G dans les transports et le renforcement de la vidéo-surveillance notamment. Sans oublier le Grand Paris Express qui doit entrer en service en 2023, entraînant un coût d'"un milliard d'euro" par an pour le Stif.





"Il faut réfléchir à un financement sur le long terme et à une tarification la plus juste possible", a insisté l'élue. Pour le professeur Yves Crozet, spécialiste de l'économie des transports, "accroître la participation des usagers est inévitable". Il a évoqué également, parmi les autres ressources possibles, la taxation des plus-values immobilières ou les péages d'autoroute par exemple.