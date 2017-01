Prix du gaz (Engie, ex-GDF Suez) : baisse de 0,56% au 1er février

Difficile ces derniers mois de suivre l'évolution en dents de scie du prix du gaz. Après trois mois de hausse faisant suite à une baisse ponctuelle en automne dernier, les tarifs réglementés du gaz (Engie, ex-GDF Suez) repartent finalement à la baisse. Ceux-ci vont en effet diminuer en moyenne de 0,56% hors taxe au 1er février 2017, selon une information publiée ce mardi par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).





Dans le détail, cette baisse est de 0,2% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,4% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude, et de 0,6% pour les foyers qui se chauffent au gaz, précise la CRE. Une minoration certes faible mais toujours bonne à prendre pour les six millions de ménages concernés alors qu'on a tendance à monter les thermostats des radiateurs pour compenser les basses températures de cet hiver.