Gaz, prestations sociales, nouveau billet de 50 euros… tout ce qui change au 1er avril

À l'exception des pensions de retraite, les prestations sociales et familiales vont connaître une légère hausse de 0,28 % à partir du 1er avril. Cette revalorisation annuelle, calculée en fonction de l'évolution moyenne de l'indice des prix sur les douze derniers mois, concerne la prime d'activité, le RSA, la CMU complémentaire (CMU-C), l'allocation adulte handicapé (AAH), l'allocation de solidarité spécifique (ASS), les pensions d'invalidité, l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l'allocation temporaire d'attente (ATA) qui est versée à certains étrangers demandeurs d'asile et en attente de réinsertion.