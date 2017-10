Prix psychologiques : cinq techniques de vente qui nous bernent à tous les coups

C’est une vieille ficelle, utilisée depuis longtemps dans le secteur du luxe, mais qui s’étend à beaucoup de biens de consommation courante. Un test relayé par Que Choisir démontre cette vue inconsciente de l'esprit : quand on administre des décharges électriques à des étudiants, ils sont ensuite 85% à juger un placebo efficace s’il coûte 2,50 dollars, mais seulement 60% s’il coûte 10 cents. Alors qu’il s’agit du même. Dans notre esprit, le prix est gage de qualité.

Si nombre d’acheteurs cherchent spontanément les prix les plus bas, il y en a aussi d’autres qui sélectionneront un produit… pour son prix élevé. Apple et Nespresso, par exemple, l’ont parfaitement compris, eux qui appliquent une différence de prix avec la concurrence proportionnellement bien plus grande que la différence de qualité des produits concernés.