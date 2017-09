PV : comment bien se défendre sans avocat

Premier conseil, ne pas se lancer à la légère dans une contestation de PV. Car comme on vient de le rappeler la contestation conduira le conducteur devant le tribunal si l'OMP ne procède pas à un classement sans suite. Et cet OMP ne se rangera pas derrière l'avis d'un automobiliste ou d'un motard sans une très bonne raison. En clair, le contestataire risque fort de se retrouver convoqué devant un tribunal de police et devoir y passer un bonne partie de sa journée sans parler de l'amende qui, s'il ne parvient pas à convaincre le juge de son bon droit, pourra s'avérer bien plus lourde que celle prévue au départ dans le cadre de l'amende forfaitaire.