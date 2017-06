Stationnement gênant ou très gênant : une nuance à 100 euros

1 ⇒ D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2 ⇒ D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques (…) ;

3 ⇒ D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées (…) ;

4 ⇒ D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5 ⇒ D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6 ⇒ D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7 ⇒ D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8 ⇒ D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie.





Pour toutes ces infractions, l'amende est de 135 euros (et non 35 euros comme auparavant). Les motards et scootéristes peuvent se satisfaire d’une dérogation pour le stationnement sur le trottoir. Pour eux, le tarif en vigueur reste à 35 euros, un certain soulagement puisque la Cour de cassation a encore confirmé en 2015 que la note du 13 mars 2008 de la Préfecture de Police de Paris appelant à une certaine tolérance en l’absence de gêne réelle n’avait pas grande valeur…