PV : les nombreux couacs provoqués par l’obligation de dénoncer les salariés

L'administration a eu la main lourde concernant le montant de la contravention. La simple lecture de l'article L.121-6 du Code de la route le montre bien : c'est le représentant légal qui est concerné par cette obligation de désignation et non l'entreprise. Difficile, juridiquement parlant, de sanctionner quelqu'un ou, dans le cas présent, une personne morale pour la violation d'une obligation qui ne lui incombe pas. C'est pourtant la voie retenue par l'administration. Or les avis de contravention pour non désignation sont adressés non pas au représentant légal mais bien à l'entreprise qui permet une multiplication par cinq du montant de l'amende.





Le tarif pour cette contravention de non désignation s’élève ainsi à 450 euros en tarif minoré en cas de paiement dans les 15 jours (30 jours en cas de paiement par Internet), puis passe à 675 euros. En l'absence de paiement de l'amende sous deux mois, c'est la majoration qui viendra s'abattre sur l'entreprise avec une amende dopée aux anabolisants : 1875 euros par salarié non dénoncé.





Si l'adoption de ce mécanisme de désignation des salariés n'a ému que les spécialistes l'année passée, sa mise en œuvre suscite de vives réactions. Pour autant, la justice demeure pour l'instant silencieuse sur ces couacs, et pour cause les juridictions de proximité qui étaient jusqu'à présent compétentes pour traiter ce type de contentieux ont été supprimées le 1er juillet. C'est le tribunal de police qui devra aujourd'hui trancher. Les contestations forcément ne vont pas toutes être examinées immédiatement. A l'heure actuelle certaines contestations ont déjà fait l'objet d'un classement sans suite mais il ne s'agit pas encore d'une décision de justice. Et ce n'est pas la positon de tous les officiers du ministère public. Certains rejettent d'ailleurs directement les contestations alors que cette décision relève uniquement du tribunal.





La multiplication par cinq de l'amende a très certainement poussé de nombreux chefs d'entreprises qui hésitaient encore à dénoncer leurs salariés à franchir le pas. Entre 90 et 450 euros la différence est de taille, et ce qui pouvait, peut-être, encore être accepté par la direction financière d'une entreprise ne passe plus avec des montants de 450 ou 675 euros.