QUIZ - Gaspillage alimentaire : avez-vous les bons réflexes ?

Dix millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France. Soit de quoi nourrir l'Île-de-France pendant plus d'un an. Pourtant, peu de personnes ont conscience de participer à ce gaspillage alimentaire. On entend part là, le fait de perdre, supprimer ou dégrader des aliments destinés à la consommation humaine encore comestibles. Si l'ensemble des acteurs et filières de l'alimentation sont en partie responsables de ce problème environnemental, économique et social, les ménages représentent eux aussi un pôle gaspilleur extrêmement important. Alors qu'une part non négligeable de ce gâchis à la maison pourrait être évitée, LCI vous propose de vous confronter aux chiffres, à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation et la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. L'occasion de mesurer l'ampleur du phénomène et peut-être d'adopter sans tarder des gestes simples pour lutter contre. A vous de jouer.