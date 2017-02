Radars de vitesse, de feu, de dépassement... des appareils partout pour tout verbaliser

Avec la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle(J21, pour les intimes), le législateur a choisi de laisser libre court à l’imagination du pouvoir réglementaire en supprimant l’énumération des infractions prévues par les dispositions de l’article L.130-9 pour simplement renvoyer à une liste d’infractions fixée par décret en Conseil d'Etat.





Et le pouvoir réglementaire, désormais décisionnaire sur ce point, a dressé dans la foulée une liste dont on se doutait qu’elle serait bien plus longue que par le passé. Avec le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, le gouvernement permet, ainsi, l’arrivée d’appareils bien plus performants qui pourront constater les infractions concernant :

- le port d'une ceinture de sécurité homologuée

- l'usage du téléphone tenu en main

- l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules

- la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence

- le respect des distances de sécurité entre les véhicules

- le franchissement et le chevauchement des lignes continues

- les signalisations imposant l'arrêt des véhicules

- les vitesses maximales

- les dépassements dangereux

- l'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt

- l'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur

- et au plus tard le 31 décembre 2018, l'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance





Et cette liste qui figure désormais à l’article R130-11 du Code de la route pourra à l’avenir évoluer et s’allonger à volonté. Un simple décret suffira.