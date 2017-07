Aldi rappelle des steaks hachés surgelés comtaminés par E.coli

Quelques jours plus tôt, plusieurs steaks hachés contaminés par E.coli (frais en barquette cette fois) ont également été rappelés. La viande en question avait été commercialisée sous les marques Belliande et Vignasse et Donney, chez Leclerc, Auchan, Intermarché et Super U ainsi que dans des boucheries de cinq départements du sud-ouest (Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gers, Lot-et-Garonne et Hautes-Pyrénées).





Les produits concernés ont été vendus entre le 27 juin et le 5 juillet et portent des numéros de lot commençant par 17178 et 17179. Si vous en avez encore dans votre réfrigérateur, rapportez les au lieu d'achat en vue d'un remboursement. Plus d'informations auprès de l'entreprise de transformation au 05.59.13.06.54.