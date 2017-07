Alerte sur cinq marques d'émincés de saumon fumés contaminés à la listeria

Les lots concernés ont un point en commun : ils proviennent de l'entreprise de pêche (MerAlliance). Tous portent donc la même estampille sanitaire 29.232.500 CE, qui identifie cet établissement. Les tranches de poisson sont à chaque fois conditionnées en paquets de 100 grammes mais le nom du produit, le code-barres et la date de consommation diffèrent selon les enseignes.



• Monoprix

Nom : "Emincés de saumon Atlantique fumé"

Marque : Monoprix bio

Date limite de consommation (DLC) : 12/06/2017

Code-barres : 3350033005624

Numéro de lot : 6157BQEH



• Lidl

Noms : "Émincés de saumon fumé aneth et citron" et "cinq baies et coriandre"

Marque : Atlantic

DLC : toutes les dates du 16/06/2017 au 04/07/2017 inclus



• Auchan

Noms : "Émincés de saumon fumé à l'aneth" et "aux cinq baies"

Marque : MMM

DLC : 22/06/2017 et 25/06/2017 (aneth) et 09/06/2017 et 22/06/2017 (cinq baies)

Code-barres : 3596710319060 (aneth) et 3596710319077 (cinq baies)



• Leclerc

Noms : "Émincés de saumon fumé à l'aneth et au citron" et "aux cinq baies et coriandre"

Marque : Ronde des Mers Marque Repère

Code-barres : 3 564 700 570 319 03 (aneth et citron) et 3 564 700 570 357 03 (cinq baies et coriandre)

Numéro de lots : 6069CQE4 (aneth et citron) et 6069 FQE5 - 6146 DQEG - 6207 CQET (cinq baies et coriandre)

DLC : 30/05/2017 (aneth et citron) et 31/05/17 - 11/06/17 - 24/06/17 (cinq baies et coriandre)



• Carrefour

Noms : "Émincés de saumon fumé à l'aneth et aux zestes de citron" et "aux cinq baies"

Marque : Carrefour Sélection

Numéros de lot : 6087EQE4 (aneth et citron) et 6069FQE5 - 6126CQEG - 6146DQEG (cinq baies)

DLC : 01/06/2017 (aneth et citron) et 02/06/2017 - 13/06/2017 - DLC : 13/06/2017 (cinq baies)

Code-barres : 3 245 411 891 855 (aneth et citron) et 3 245 411 891 800 - 3 245 411 891 800 - 3 245 411 891 800 (cinq baies)