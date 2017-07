Carrefour rappelle des barbecues électriques en raison d'un risque de choc électrique

• Quel problème ? Risque de choc électrique

Certains barbecues peuvent présenter un défaut, qui peut entraîner un risque de choc électrique, prévient l'enseigne qui procède à ce rappel de façon "volontaire" et "par mesure de précaution".





• Que faire ? A rapporter en magasin

Il convient de ne plus utiliser votre appareil et de le rapporter dans votre magasin Carrefour, Carrefour Market ou Market habituel en vue d'un remboursement. Pour plus d'informations, appelez le service consommateurs Carrefour au 0.805.900.025