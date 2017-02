Risque d'explosion : Bosch et Siemens rappellent des cuisinières à gaz

Les cuisinières à gaz, avec ou sans tiroir, de marque Bosch fabriquées entre janvier 2009 et octobre 2011 et celles de marque Siemens construites entre août 2006 et octobre 2011 sont potentiellement affectées. Pour le vérifier, rendez-vous sur le site Gascookingsafety.com.





Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner "France", puis rentrez les référence et numéro de lot de votre appareil (voir schéma ci-dessous) ainsi que votre adresse électronique. Le fabricant vous fera parvenir les résultats de la vérification par ce biais.