Du plastique potentiellement présent dans du fromage râpé : Auchan rappelle son produit

Ce fromage n'est plus en rayon. Mais si vous en avez acheté avant la mesure de retrait, vous êtres invité à ne pas l'utiliser dans vos recettes et à vous en débarrasser. Vous pouvez alors simplement le jeter à la poubelle ou le rapporter au point de vente afin de vous le faire rembourser. Plus d'informations auprès du fabricant (société Le Centurion) au 06.83.49.39.26.