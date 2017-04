Rappel produit : des norovirus, responsables de la gastro, retrouvés dans des framboises surgelées

Première chose : ne les consommez pas. Vous pouvez, en revanche, les rapporter en magasin afin de vous faire rembourser. Et si c'est déjà trop tard ? Soyez vigilants aux premiers symptômes comme les vomissements et les diarrhées et n’hésitez pas à préciser, le cas échéant, à votre médecin ou à votre pharmacien cette consommation. Les femmes enceintes, les enfants en bas âge, les personnes âgées et immunodéprimées sont invités à consulter pour éviter les complications.





A noter : vous pouvez contacter le service consommateurs de Leader Price au 0.800.35.00.00 (service et appel gratuits) ou vous rapprocher des conseillers de vente des magasins Thiriet.