Monoprix rappelle des poêles, casseroles et crêpières contenant du bisphénol A

Le bisphénol A, souvent abrégé par le signe BPA, est une substance chimique de synthèse utilisée depuis plus de cinquante ans. Celle-ci a des effets avérés chez l'animal (sur la reproduction, la glande mammaire, le métabolisme, le cerveau et le comportement) et d’autres suspectés chez l’Homme (sur la reproduction, le métabolisme et les pathologies cardiovasculaires), selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses).