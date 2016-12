Rappel produit : risque de choc électrique avec la plancha Elektra Eno

N'utilisez plus ce produit et rapportez-le au lieu d'achat pour vous le faire rembourser. Si vous l'avez acheté en ligne, rapportez-le dans un point de vente physique du vendeur. Sinon, renvoyez le par la Poste on par le biais d'un réseau de distribution de votre choix, si possible dans l'emballage d'origine et, pour faciliter les choses, en respectant la procédure de renvoi éventuellement inscrite dans les conditions générales de vente (CGV). Par exemple, certains sites marchands éditent des étiquettes de Colissimo pré-payées qu'il suffit de coller sur votre paquet avant de le déposer dans un bureau de Poste.