Listeria : "Charcuterie Bordelaise" rappelle plusieurs produits

La bactérie Listeria monocytogenes a été découverte dans deux produits de la marque. La société explique avoir lancé ce rappel par "mesures de précaution" et "sous la pression des services vétérinaires" de Gironde. Elle conteste la mesure et affirme que l'ensemble de ses analyses étaient "indemnes de listéria", à l'exception d'une rillette de porc non commercialisée en France et d'un pâté au piment d'Espelette faisant l'objet d'une procédure proposée et validée par les services vétérinaires.