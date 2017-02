RSI : les candidats tirent dessus, les indépendants n'en peuvent plus... mais quel est le problème ?

Appels à cotisation aux montants incompréhensibles, retraites non payées, difficultés pour joindre l'organisme, interventions d'huissier... les dysfonctionnements ont commencé en 2008 après une réforme destinée à tout simplifier. La nouvelle organisation a consisté à créer un interlocuteur social unique pour les artisans et les commerçants (mais pas des professions libérales) se substituant aux multiples intervenants précédents.





Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) ont ainsi été chargées - pour le compte et au nom du RSI - du calcul, de l’émission et de l’envoi des avis d’appel de cotisations, des encaissements, du recouvrement amiable des premiers incidents de paiement et le contrôle.





Problème, les bugs informatiques se sont multiplié. Ce qui a fait qualifier le RSI de "catastrophe industrielle" par la Cour des comptes en 2012 : "Cette réforme a été mal construite et mal mise en œuvre en raison de compromis institutionnels laborieux et d’une mésestimation complète des contraintes techniques. Son échec malgré des plans d’action successifs a entraîné de graves perturbations pour les assurés et, à ce stade, de lourdes conséquences financières pour les comptes sociaux [...]", lit-on dans le rapport.