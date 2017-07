Remorque, caravane, camping-car : que peut-on conduire avec un permis voiture ?

Les touristes qui souhaitent voir les vacances en grand ou plutôt en lourd et qui n’ont pu décrocher le permis avant 1975 n’auront d’autre choix pour être à la hauteur de leurs ambitions que de décrocher le permis C1. Celui-ci permettra à son titulaire de conduire des véhicules dont le PTAC est compris entre 3,5 et 7,5 tonnes et auxquels peut être attelée une remorque de moins de 750 kilos.





Comme pour le permis BE, l’obtention de cette catégorie implique le passage d’épreuves théoriques et pratiques. La catégorie C1 est, en plus, soumise à une durée de validité qui dépend de l’âge de son titulaire (5 ans pour les moins de 55 ans, 5 ans ou jusqu'à la date anniversaire des 60 ans pour les conducteurs de 55 à 60 ans, 2 ans ou jusqu'à la date anniversaire des 76 ans pour les conducteurs de 60 à 76 ans, 1 an pour les conducteurs les moins jeunes).





Rappelons pour ceux qui seraient tentés de laisser de côté ces contraintes administratives que le Code de la route ne fait pas de différence entre la conduite sans permis et le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Les sanctions (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende) prévues par l’article L 221-2 du Code de la route devraient inciter la plupart à reprendre le chemin de l’auto-école.





Maître Le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile Club des Avocats, intervient sur son blog et sur LCI.