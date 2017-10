Logement : les propriétaires bientôt frappés d'un bonus-malus en fonction de la qualité de l'isolation et du chauffage ?

D'autre part, une sorte de "passeport énergétique" pourrrait être mis en place à l'attention des plus mauvais élèves, avec des obligations de travaux dans les logements dont la consommaton énergétique est la plus importante. Seraient notamment concernées, les "passoires thermiques" classées F ou G, avec des obligations de travaux échelonnés dans le temps et l'objectif de décrocher in fine une étiquette A ou B.





Nicolas Hulot s'est fixé pour l’objectif de rénover sept à huit millions de logements anciens, en dix ans. Pour rappel, sous le précédent quinquennat, un vaste chantier visant la rénovation de 500.000 logements par an avait déjà été lancé. Selon la dernière enquête menée par l'Observatoire permanent de l'amélioration énergétique du logement publiée en 2014, 288.000 logements privés ont été rénovés par an sur 380.000 prévus, et 105.000 par an sur 120.000 prévus dans le parc social.