Réparation chez le garagiste : pièces neuves ou d'occasion ? C'est à vous de choisir

A l’heure actuelle, un peu plus d’un million de véhicules sont désassemblés chaque année pour venir alimenter l’offre en matière de pièces de réemploi. Le chiffre est important mais il demeure bien en deçà des quatre millions de sinistres enregistrés en France annuellement.





Et même si la filière de la pièce de réemploi n’a plus rien à voir avec la vieille casse à la papa, l’espérance de vie beaucoup plus courte d’un modèle de véhicule risque de vite entraîner des problèmes de disponibilité surtout pour les pièces extérieures exposées aux chocs et souvent redessinées par les constructeurs automobiles pour coller aux dernières tendances.





Du fait de ce simple problème de disponibilité, la réparation automobile avec recours à des pièces neuves a encore de beaux jours devant elle.