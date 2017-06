Canicule : les grandes enseignes respectent-elles vraiment la chaîne du froid ? On est allé vérifier

Son doigt entre dans la glace comme dans du beurre mou. Autour de lui, réfrigérateurs et surgélateurs affichent des températures alarmantes. Un risque évident pour les consommateurs et en particulier pour les plus jeunes, s’offusque Gaspard Glanz avant de déverser sa colère sur le responsable de la superette.





Ce vidéaste, gérant de la société de production Taranis News, a posté jeudi 22 juin une vidéo qui s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Une séquence où il constate que les températures des réfrigérateurs et surgélateurs d’un Carrefour City parisien sont beaucoup trop élevées (à savoir notamment : 16 degrés dans le rayon ‘poissons’, 25 degrés dans le rayon ‘charcuteries’). Regardez :