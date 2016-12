Réveillon du 31 décembre : nos conseils en vidéo pour éviter un menu trop gras

Pour éviter le gras à l'heure du crime, il vous faudra privilégier le poisson, les crustacés ou la volaille. En accompagnement, les légumes évidemment, de saison préférence (moins chers et meilleurs). Un chef de Meudon (Hauts-de-Seine), suivi par TF1, propose un menu parfait pour le régime car quasiment dénué de matières grasse : coquilles Saint-Jacques et julienne, pintade glacée au café, dessert fruité à base d'ananas, vanille, coco, noisettes, pistaches et agrumes. Un spectacle pour les yeux autant que pour les papilles .