RSA, prime d'activité, AAH : ce qui change pour vous

Le montant perçu (535,17 euros par mois pour une personne seule) varie désormais chaque trimestre et non plus chaque mois. Les droits sont réévalués tous les trois mois afin de donner plus de visibilité aux allocataires. Une souplesse est tout de même prévue en cas de difficultés soudaines. Si vous êtes confronté à une perte d'emploi ou à une séparation par exemple, prévenez sans tarder votre caisse d'allocation familiale (Caf).





Pour lutter contre le non-recours à cette allocation - un tiers de ceux qui ont droit au RSA ne le demandent pas - il est prévu de mettre en place un téléservice pour s'inscrire en ligne. Les démarches seront simplifiées et dispenseront de fournir certaines pièces justificatives. Le dispositif devrait être effectif très bientôt, puisqu'il est annoncé pour avant la fin du premier trimestre 2017.