Cette vraie maison a été imprimée en 3D en 24 heures pour moins de 10.000 euros

Prenez un bras articulé de plusieurs mètres, du béton, des plans en trois dimensions, et vous obtiendrez une maison en à peine 24 heures. C'est, à peu de choses près, l'exploit que l'entreprise russe Apis Cor a accompli grâce à son imprimante 3D géante. Le tout pour 10.134 dollars, soit environ 9.607 euros. Finitions extérieures et intérieures comprises.





L'édifice de 38 mètres carrés est sorti de terre voilà quelques semaines à Stupino, une ville proche de Moscou. Les murs, imprimés sur place, n'ont coûté que 1624 dollars (1540 euros). La dépense la plus lourde concerne les éléments qui ont du être apportés : 3548 dollars (3363 euros) pour les fenêtres et les portes et 2434 dollars (2307 euros) pour le sol et le toit. Malgré sa forme insolite, presque circulaire, la maison est composée de pièces tout à fait classiques tels qu'un salon, une cuisine ou une salle de bains.