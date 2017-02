Saint-Valentin : la recette de raviolis de homard à la réglisse par le chef Jean-Louis Nomicos

La pâte

Il vous faudra commencer par confectionner la pâte des raviolis. Elle doit reposer durant au moins deux heures. Voici les ingrédients :

- 3 jaunes d'oeuf

- 75g de farine

- 1 pincée de sel





Mélanger les ingrédients dans un robot pour pétrir la pâte. Puis travailler la pâte à la main jusqu'à l'obtention d'une boule. La laisser reposer. Au moment de passer la pâte par le laminoir, le chef rajoute des feuilles de réglisse et de shiso, qui s'incorporent à la pâte et donnent un goût et une esthétique singulière au ravioli. Il est possible de remplacer ces feuilles par de l'aneth ou du fenouil.