Saint-Valentin : offrir des roses à sa Valentine, oui, mais sans les pesticides s’il vous plaît !

Fête commerciale ou non, le 14 février est l’occasion de faire plaisir votre bien-aimée. Et pour cela, le bouquet de roses rouges est un cadeau tout trouvé. Les fleuristes le savent bien et se préparent déjà à satisfaire leurs clients d’un jour. Mais vous êtes-vous déjà intéressés à l’envers du décor ? Le magazine 60 millions de consommateurs, oui, et dévoile que tout n’est pas si rose dans le monde merveilleux des fleurs.