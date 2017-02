Salaires : attendez-vous à être moins augmenté que prévu cette année, surtout si vous êtes cadre

Si vous êtes employé par une société qui a prévu d'acrroître les salaires cette année, voici ci-dessous la tendance en fonction de votre statut (il s'agit de médianes et non de moyennes, c'est-à-dire que la moitié des entreprises ont prévu une augmentation supérieure et la moitié une augmentation inférieure au chiffre annoncé) :





- Non-cadres : augmentation de 1,65% en 2017 (selon l'étude de janvier) au lieu de 1,70% (prévus lors de l'étude de septembre 2016)

- Cadres : augmentation de 1,60% (au lieu de 1,80%)

- Cadres supérieurs : 1,60 en 2017 (au lieu de 1,70%)





Vous appartient-il d'aller réclamer une augmentation à votre patron ? Rien ne vous empêche d'essayer car qui ne tente rien n'a rien mais globalement si vous êtes non-cadre, les augmentations individuelles ne seront attribuées que dans 35% des cas. Il faudra donc surtout compter sur une révision à la hausse collective. Si vous êtes cadre, en revanche, vous avez une vraie carte à jouer car 73% des sociétés n'envisagent que des augmentations individuelles pour les employés ayant ce statut.