Salon de l'agriculture : que valent les vins médaillés ?

LCI : Que valent les médailles décernées à certaines bouteilles, aussi bien lors du Salon de l'agriculture que sur les autres manifestations ?

Emmanuel Delmas : Tout dépend de ce que cherche le consommateur. Ces distinctions sont rassurantes pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas et veut aller au plus simple. Il ne faut donc pas s'attendre à trouver des grands vins mais plutôt des produits consensuels, manquant souvent de caractère, susceptibles de plaire au plus grand nombre.

LCI : Qui participe à ces concours ?

Emmanuel Delmas : Généralement, ces concours attirent les vignerons qui produisent d'importants volumes à écouler. A l'opposé, les très bons vins n'ont pas besoin de ce genre de publicité car ils se vendent tout seul. S'inscrire coûte cher, de l'ordre de 40 à 70 euros hors taxe par bouteille présentée. Cela fait miroiter au vigneron que son vin se vendra mieux. Mais c'est surtout à l'organisateur que ça rapporte ! Cela explique le nombre faramineux de concours.