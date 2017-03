Sidaction : vos dons aux associations font baisser vos impôts

La campagne du Sidaction 2017 se déroule ce vendredi et ce week-end. Comme chaque année, l'association cherche à sensibiliser les Français à cette maladie qui touche plus de 150.000 personnes dans l'Hexagone. Mais c'est aussi l'occasion de lancer ses appels au don afin de financer des programmes d'aide aux malades, des projets scientifiques et associatifs.





Qu'il s'agisse de grands rendez-vous annuels comme le Sidaction, le Téléthon, les Restos du coeur ou d'actions humanitaires liées au contexte international, les sollicitations ne vous laissent pas indifférent. Pour aider les personnes en difficulté en France ou dans le monde, financer la recherche médicale ou mener des actions de prévention, vous donnez dans la mesure de vos moyens. Afin de vous inciter à aider encore un peu plus, l'Etat vous donne un coup de pouce fiscal. Voici le point sur les avantages offerts à ceux qui donnent.