Ski : vérifiez que vous avez les bonnes assurances en cas d'accident

3 Vous vous blessez vous-même

L'assurance assistance et rapatriement est utile si des secours doivent venir vous chercher si vous vous blessez vous même (ou si celui qui a provoqué l'accident a fui). Celle-ci prend en charge une grande partie des frais depuis l'évacuation de la piste jusqu'au retour à domicile. Une assurance spécifique, la Carte neige, entre autres, est pertinente si vous n'avez pas déjà un contrat d'assistance ou de garantie accidents de la vie par ailleurs. N'oubliez pas que les cartes bancaires classiques prennent souvent en charge les frais médicaux et de rapatriement jusqu'au domicile. Les modèles haut de gamme de type Visa Premier ou Mastercard Gold prennent aussi en charge les frais de recherche. Mais attention aux plafonds (5000 euros pour Visa classic ou Mastercard de base) et aux exclusions de garantie qui peuvent notamment concerner le hors-piste et les activités spécifiques comme l'alpinisme ou la motoneige notamment.