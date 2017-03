Gare de Lyon et Bercy très perturbées ce week-end des 18 et 19 mars : comment faire pour voyager ?

En Ile-de-France :

Sur le RER D et la ligne R, peu de trains seront maintenus et certaines gares ne seront pas desservies. Ainsi, aucun train ne roulera entre la gare de Lyon et Villeneuve Triage, entre Ris-Orangis et Evry Val de Seine et entre Essonnes-Robinson et Vosves.





Des bus de substitution rouleront sur la branche Juvisy-Melun. Il sera également possible de rejoindre Melun en empruntant la ligne C puis en effectuant un changement à Juvisy pour reprendre la ligne R (où les trains seront peu fréquents). Si vous souhaitez aller à Paris depuis Villeneuve-Saint-Georges, le plus simple sera encore de prendre un bus pour Créteil, où la ligne 8 du métro passe.