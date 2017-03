SNCF : les trains iDTGV, c'est bientôt terminé

Vous voyagez avec iDTGV ? Profitez-en, car c'est bientôt la fin. C'est en tout cas ce que révèle Le Parisien ce lundi : le quotidien annonce que la SNCF va stopper cette offre spécifique à la fin de l'année. Pourquoi ? Améliorer la lisibilité de l'offre TGV.





"Entre le TGV classique et le TGV low-cost Ouigo, ce produit n’était pas très clairement identifié par nos clients", a précisé au quotidien Antoine de Rocquigny directeur finances, stratégie et juridique chez Voyages SNCF. Et d'ajouter que la fin des iDTGV va se faire en deux temps : d'abord le sud-ouest à partir de juillet, avant une disparition mi-décembre dans le sud-est.





La conséquence pour votre portefeuille ? Aucune, assure le directeur des finances. "Le client ne percevra aucune différence, si ce n’est qu’il ne montera plus dans un TGV estampillé iDTGV", précise-t-il.