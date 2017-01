Soldes : calendrier, étiquetage, échange... ce qu'il faut savoir pour éviter les arnaques

Les commerçants n’ont pas le droit d’utiliser le mot "soldes" pour qualifier des opérations commerciales en dehors des périodes (été et hiver) fixées par le Code du commerce. Cet hiver, ils débutent mercredi 11 janvier 2017 à 8h du matin et finissent mardi 21 février, y compris pour la vente à distance et Internet. Des dates différentes sont appliquées, sur dérogation, dans certains départements tels que la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges notamment.