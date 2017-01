Soldes sur Internet : achat sécurisé, délai de rétractation, garantie... les pièges à éviter

C'est sur Internet que plus de la moitié (54%) des Français qui comptent profiter des soldes cet hiver (11 janvier au 21 février 2017) feront leur amplettes à prix cassés, selon un sondage Clear Channel et Iligo pour LSA. L'occasion de trouver des prix d'autant plus intéressants que les commerçants ont le droit de vendre à perte pendant ces six semaines de rabais. Voici quelques conseils pour en profiter au mieux.