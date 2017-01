Vous allez payer le péage un peu plus cher à compter d'aujourd'hui

Le Journal du Dimanche, le 20 novembre dernier, expliquait dans le détail que la hausse la plus importante concerne le réseau des Autoroutes du sud de la France (ASF), géré par Vinci (+ 1,2 %). L'augmentation prévue sur le réseau APRR sera de 0,9 %. Sanef et SAPN gonfleront leurs prix de 0,6 % en moyenne. C'est le réseau Cofiroute qui connaîtra la hausse la plus modérée, à +0,6 %.





En septembre, le gouvernement avait annoncé de son côte un nouveau plan de relance autoroutier d'un milliard d'euros, financé notamment par les collectivités locales et (déjà) une hausse des tarifs des péages comprise entre 0,3% et 0,4 % par an de 2018 à 2020 soit 50 centimes en moyenne, avait prévenu le secrétaire d'Etat chargé des Transports Alain Vidalies.