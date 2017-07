Tarifs réglementés du gaz et de l'électricité : sur la sellette, mais c'est quoi au juste ?

Censés garantir un prix modéré du gaz et de l'électricité, les tarifs réglementés de l'énergie ont été désavoués par le Conseil d'Etat. La plus haute autorité administrative a estimé, ce mercredi 19 juillet 2017 après-midi, qu'ils étaient contraires au droit européen. Le sujet étant sensible, le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot avait anticipé cette décision dès la veille au soir, déclarant que la France avait "déjà repoussé l'échéance" et qu'"à un moment ou à un autre, il faudra (se) plier" aux "injonctions" de Bruxelles.