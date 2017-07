Téléphone au volant : au-delà de 3 points et de 135 euros d'amende, vers des sanctions plus sévères ?

Au tout début de l’ère du téléphone portable, le conducteur verbalisé pouvait imaginer se défendre en démontrant le caractère non dangereux de son comportement. L’usage du téléphone tenu en main fera, ensuite, l’objet d’une infraction spécifique (prévue et réprimée à l’article R.412-6-1 du Code de la route), là il n’est plus question de débattre de la dangerosité de l’usage du téléphone, son usage à lui seul est réprimé. Mais lorsqu’a été pensé cet article R.412-6-1 du Code de la route, le téléphone portable n’était encore souvent qu’un téléphone portable.



Aujourd’hui, un téléphone donne l’heure, prend des photos, des vidéos, diffuse de la musique, permet la lecture de ses quotidiens d’information, l’accès à sa messagerie mail, internet, l’utilisation d’appli pour faire son shopping en ligne, réserver ses billets de train d’avions, twitter… et même parfois de téléphoner.



Or la Cour de cassation est claire, c’est l’usage de toutes les fonctionnalités du téléphone portable qui est prohibé (Crim., 13 septembre 2011, n°11-80432). Et même la configuration du Bluetooth pour passer par le kit main libre pourra être verbalisée (Crim., 23 novembre 2011, n°11-84757). Inutile alors pour le conducteur verbalisé de démontrer qu’il ne téléphonait pas au moment des faits, puisqu’il pouvait se saisir de son téléphone pour tout autre chose.





Maître Le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile Club des Avocats intervient sur son blog et sur LCI.