Les produits qui facilitent la vie des seniors ont désormais leur label "testé et approuvé"

Pour y avoir droit, les fabricants doivent obtenir une certification auprès d'Afnor en passant les tests avec succès. Parmi les différents critères pris en compte, leur produit de la vie courante doit être facile à déballer et à monter, simple à utiliser ou encore utile au quotidien. Afin de vraiment s'assurer qu'il correspond au public visé, l'objet est manipulé et noté par un panel de seniors en conditions réelles dans un appartement-laboratoire. Des ergonomes et ergothérapeutes apportent ensuite leur expertise pour évaluer et noter à leur tour l'objet en question.





Une dizaine d'entreprises, en majorité françaises, ont déjà adressé chacune trois à quatre produits dans l'espoir d'obtenir cette reconnaissance. Parmi les toutes premières marques labellisées, on retrouve le smartphone 8031 de Doro, le leader de la téléphonie simplifiée, mais aussi le rehausseur de prise électrique de Smartplugs ou encore le bijou connecté de téléassistance d’Assystel.