Titres-restaurant périmés ce 31 janvier ? Ne les jetez pas : ils ne sont pas perdus

► Jusqu'au 15 février : faites les remplacer

Vous pouvez remettre vos tickets restaurants à votre employeur dans les quinze jours qui suivent leur date d'expiration. Votre patron doit alors vous les échanger contre des titres 2017.





La règle ⇒ Selon le Code du travail ( art. R 3262-5 ), "Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure".