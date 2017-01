Voici le Top 10 des villes où il faut s'installer pour bien vivre

3 - Lyon : côté restaurants, la capitale des Gaules regorge de bonnes adresses. Autre atout : son faible taux de chômage (8,8% mi-2016 contre 9,6% au niveau national, selon l'Insee). Pas étonnant, quand on sait que Lyon et sa région arrive juste derrière l'Ile-de-France en ce qui concerne leur poids économique et démographique.