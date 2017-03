Comment remplacer le déodorant par de l'eau florale ou du bicarbonate

Il est difficile de se passer d'un déodorant. Et pourtant les formules de ceux vendus dans le commerce n'inspirent pas toujours confiance. Ces produits sont en effet susceptibles de contenir des sels d'aluminium (soupçonnés de provoquer des tumeurs), des parfums contenant des phtalates (soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens) et de l'alcool (potentiellement irritante).





Si, par mesure de précaution, vous préférez fabriquer vous-même votre déodorant sans pour autant savoir comment vous y prendre vraiment, suivez le guide. L'aromatologue Julien Kaibeck, auteur du blog Lessentieldejulien et fondateur du mouvement Slow cosmétique (qui incite à consommer moins de produits et à opter pour des ingrédients non toxiques pour le corps comme l'enironnement) livre à LCI quelques recettes maison pour se prémunir des odeurs de transpiration.