Un forfait de téléphonie mobile gratuit lancé à la rentrée par l'opérateur Prixtel ?

En 2014, Prixtel avait déjà lancé un forfait mobile sans engagement pouvant revenir à 0€ par mois. Le client bénéficiait alors de 15 minutes d'appel et 15 SMS, alors que quatre autres formules étaient également proposées. Une à 2€, avec 2h d'appels, SMS illimités et 50 Mo de data, une autre à 9,99€ avec 3h d'appels, SMS illimités et 1 Go de data, et deux autres à 19,99€ et 29,99€ avec appels illimités, SMS illimités et des données data variant entre 3 et 6 Go.